Comitato Sant’Emidio. Il direttivo: "Ora lasciamo"

Si è dimesso il direttivo del Comitato organizzatore della Festa di Sant’Emidio. Una decisione presa dopo che lo scorso anno era stato confermato in concomitanza con le elezioni del nuovo sindaco di Ascoli. Il direttivo composto da Giancarlo Mari, Pierpaolo Di Luigi, Franco Bruni e, fino alla sua scomparsa, dall’indimenticato e prezioso Serafino ‘Fifo’ Castelli, ha riconsegnato il proprio mandato nelle mani del sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti. "Una scelta condivisa – hanno scritto i componenti del direttivo in un comunicato – maturata con serenità, che segna la conclusione di un intenso periodo di servizio reso per dodici anni, con dedizione, entusiasmo e sincero amore per la città, le sue tradizioni e, soprattutto, per il Santo Patrono Emidio. Nel corso di tutto questo lungo periodo, abbiamo vissuto un’esperienza profondamente arricchente, fatta di lavoro volontario, passione e senso di appartenenza. Ogni edizione della Festa è stata occasione di comunione e bellezza, segnata dal coinvolgimento della comunità, dalla cura dei dettagli e dal desiderio di onorare degnamente il Santo Patrono, tanto amato e venerato. Desideriamo esprimere il nostro più sentito ringraziamento al sindaco Marco Fioravanti e a Sua Eccellenza il Vescovo Gianpiero Palmieri per la fiducia che hanno riposto in noi e per la vicinanza dimostrata. A entrambi rinnoviamo il nostro affetto e la nostra stima, nella gratitudine per il cammino condiviso e con l’augurio di ogni bene nel prosieguo del loro prezioso servizio alla città e alla comunità ecclesiale. Un grazie speciale va anche a tutte le persone che, in tanti modi, hanno collaborato con noi lungo questo cammino. Siamo certi che la Festa di Sant’Emidio continuerà a essere un momento alto di fede, identità e partecipazione per tutta la cittadinanza, grazie all’impegno di nuove energie e cuori generosi. Al nuovo direttivo – hanno concluso nel comunicato – rivolgiamo i nostri più sinceri auguri di buon lavoro, nella certezza che saprà svolgere al meglio il compito affidato, con passione, dedizione e lo stesso amore per il nostro Santo Patrono che ha guidato il nostro operato. Con riconoscenza e commozione, Giancarlo, Pierpaolo e Franco".

Del direttivo fa parte anche il parroco della cattedrale di Sant’Emidio, don Luigi Nardi, e visto il poco tempo a disposizione per insediarne uno nuovo, è comunque possibile che il mandato venga prorogato anche stavolta. Nel nuovo Statuto comunque è ora previsto che i membri siano cinque di cui tre nominati dal sindaco e due dal Vescovo. Valerio Rosa