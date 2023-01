’Commedie Nostre’ Debutto da applausi

Buona la prima, per la rassegna di teatro dialettale amatoriale Commedie Nostre, che da tre lustri rallegra l’inverno grottammarese, organizzata dall’associazione Lido Degli Aranci con il patrocinio del Comune. Associazione soddisfatta del record di abbonati mai registrato prima con i suoi 130 tagliandi staccati, cui sabato si sono aggiunti tanti altri spettatori che hanno sfidato il maltempo per non perdersi la prima rappresentazione della rassegna, con la compagnia "Gli indimenticabili" di Amandola che ha portato in scena "Hotel Corno…vaglia". La serata condotta dalla show girl Gloria Conti ha visto la partecipazione del sindaco Piergallini, che ha declamato una poesia in dialetto grottammarese di Mario Petrelli la cui figura è stata poi ricordata dal presidente Alessandro Ciarrocchi. Sabato il secondo appuntamento con la compagnia di Spinetoli "Nuovo sipario aperto" che porterà in scena la commedia brillante "E’ colpa mia se piaccio alle donne?". Prevendite abituali al Caffè Ramona, il Bar Spadino e il LaborFoto di Domenico Campanelli. Ingresso 8 euro.