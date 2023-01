Commedie Nostre: si alza il sipario

La Lido degli Aranci è una macchina da guerra nell’organizzazione di eventi. Dopo il sold out per lo spettacolo ’Una rotonda sul mare’ durante la quale sarà assegnato il premio ’Grottammarese dell’anno’ al fumettista Michael Rocchetti, è già pronta per la rassegna ’Commedie Nostre’. Andiamo per ordine. Sabato sera, durante lo spettacolo sarà consegnato un premio speciale, anche ad Annibal e Vittoria, bambine nate in casa a Grottammare, nell’anno 2022 e che avranno la sigla ’E207’ sul codice fiscale. I loro genitori riceveranno un disegno a china realizzato dalla grottammarese Rosina Bruni. Ora fari puntati al 21 gennaio, quando avrà inizio la rassegna di teatro amatoriale dialettale ’Commedie Nostre’ in otto serate. Il primo appuntamento è con la compagnia ’Gli indimenticabil’. La campagna abbonamenti va a gonfie vele: oltre 100 staccati. Biglietto singolo 8 euro, abbonamento 55.