’Commedie nostre’, si apre la nuova campagna abbonamenti

Aperta la campagna abbonamenti di Commedie Nostre, la rassegna di teatro dialettale a cura dell’Associazione Lido degli Aranci, con il patrocinio del Comune di Grottammare, che prevede otto serate in tre mesi. Ritorna il premio del Grottammare Mask con il voto del pubblico abbonato. Riconfermando l’adesione si riottiene il posto riservato che si aveva la precedente edizione. Costo singolo a biglietto €8, costo abbonamento con posto riservato €55. Info e prenotazioni al 335.6234568 e anche tramite whatsApp. Si inizia il 21 gennaio con "Hotel Cornovaglia" della compagnia Gli Indimenticabili di Amandola, il 28 sarà la volta dell’associazione teatrale di Spinetoli, Nuovo sipario aperto, che porterà in scena la commedia "E’ colpa mia se piaccio alle donne?". Tre sono gli appuntamenti nel mese di febbraio: il 4 andrà in scene "Lu miedeche de li matte" proposto dal Gruppo teatrale dialettale "Gente nostra" di Ascoli Piceno; il 18 la compagnia La porta girevole di Alba Adriatica rappresenterà la commedia "La prova d’amor"; il 25 il Gruppo teatrale Nuovo Settemmezzo di Ripatransone porterà in scena lo spettacolo "Lo smemorato". Tre sono anche gli spettacoli nel mese di marzo: "Giallo in condominio" a cura della compagnia del Colle di Acquaviva Picena, l’11, fuori concorso, "La gallina è un animale intelligente" proposto dai Nosocomici di Grottammare e, infine, il 18, Gran galà, premio Grottammare Mask 2023 con "Il Cardinal Montelpare" proposto dalla compagnia "Il Murello" di Montelparo.