Commercialista per la Piazzarola La dama è Maria Giovanna Allevi

Una sorridente commercialista, Maria Giovanna Allevi, sarà la dama di agosto per la Piazzarola, mentre la figura di Elisabetta Trebbiani verrà interpretata dalla veterinaria Giulia Crescini. Ieri sera, infatti, il sestiere biancorosso ha presentato le sue ‘signore’, a pochi giorni dal corteo storico di domenica prossima. A fare gli onori di casa, come sempre, sono stati il caposestiere Carlo Bartoli e il console Gigi Morganti. "Arriviamo da un periodo ricco di soddisfazioni – ha esordito Bartoli –. I nostri sbandieratori e musici, infatti, hanno disputato un’ottima Tenzone Argentea, sfiorando la promozione, mentre l’arciere Rocco Palumbi ha conquistato la Brocca d’Oro nella gara della scorsa settimana allo Squarcia. Inoltre, i ragazzi del sestiere hanno realizzato un ponte straordinario, che è una vera opera d’arte. Ora, con la presentazione della dama e della Trebbiani, ci proiettiamo alla Quintana di domenica, convinti che ci possa regalare delle splendide emozioni". "La Piazzarola, ancora una volta, si conferma la patria della bellezza", ha proseguito Morganti, auspicando che la Quintana possa tornare al più presto ad essere una festa, senza quelle tensioni che hanno caratterizzato gli ultimi periodi.

Tornando alle ‘signore’, la dama è appunto una commercialista 43enne, specializzata in crisi d’impresa, mamma di tre splendidi bambini: Giampaolo di dieci anni, Gianfilippo di otto e Lorenzo di quattro. I primi due sfileranno insieme a lei come paggetti. "Sono molto emozionata per questo ruolo che mi è stato assegnato – ha ammesso Maria Giovanna Allevi, che in passato è stata per quattro volte campionessa italiana di pattinaggio –. Raccolgo il testimone di mia mamma, che fu dama della Piazzarola nel 1994. Indosserò un abito verde, che sarà una fedele riproduzione di quello con il quale sfilò lei e sono davvero contenta. Il mantello, invece, sarà quello originale anche se restaurato. Realizzo il sogno che ho sempre avuto". La 31enne Giulia Crescini, invece, sarà la dama a cavallo e interpreterà la figura di Elisabetta Trebbiani. Lavora ad Arezzo, all’Equestrian Centre, ed è la compagna di Andrea Frollo, ex sbandieratore piazzarolese e da sempre sestierante doc. Nata e cresciuta a Falconara, da mamma ascolana, Giulia si è trasferita ad Ascoli negli anni dell’università. Dal 2008, in più occasioni, ha partecipato alla Quintana come damigella. "Ringrazio tutti per questa splendida opportunità – ha commentato Giulia Crescini – e mi auguro di portare fortuna al nostro sestiere".

Matteo Porfiri