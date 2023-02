Commerciante investita lungo la Salaria

Grave incidente stradale ieri, intorno alle 19, lungo la strada Salaria, all’altezza del negozio Acqua & Sapone nella frazione di Pagliare. Una nota commerciante, di 45 anni, mentre era in strada è stata investita da un’auto, una Fiat Panda, che procedeva in direzione monti mare, guidata da un giovane San Benedetto, che si è subito fermato a prestare soccorso. Ai primi soccorritori le condizioni della 45enne sono apparse gravi, l’impatto contro l’auto è stato violento e a seguito dell’urto la donna è stata scaraventata violentemente a terra. Giaceva sull’asfalto con il volto riverso sulla strada. Subito sono stati allertati i soccorsi, sul luogo sono arrivate due ambulanze, del Potes di Offida e del 118 di Ascoli che le hanno prestato le prime cure del caso. La donna è stata soccorsa e trasportata in ambulanza negli impianti sportivi di Colle Vaccaro, nel comune di Colli del Tronto, predisposto per l’atterraggio notturno dell’eliambulanza. Icaro è subito arrivato e ha preso in consegna la donna che è stata stabilizzata sul posto quindi con l’elicottero trasportata all’ospedale Torrette di Ancona. Le sue condizioni sembrano serie, ma non corre pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile di San Benedetto per i rilievi di legge, hanno sottoposto il giovane alla guida dell’auto all’alcoltest.

Adesso si tratta di capire che cosa è realmente accaduto, perché da una prima ricostruzione non sembra si tratti di un normale investimento. Le forze dell’ordine dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto anche grazie alle testimonianze di alcuni passanti. Al momento i militari hanno raccolto tutti gli elementi utili per chiarire la dinamica. L’incidente è avvenuto a ridosso delle strisce pedonali e pone in evidenza un fatto su cui moti stanno riflettendo; le nuove luci a led garantiscono una visibilità adeguata durante le ore buie? E’ su questo aspetto che si sta concentrando la discussione in questi giorni, anche dopo l’investimento di un anziano avvenuto alcuni giorni fa nel centro della frazione di Sa Giuseppe a Colli del Tronto, sempre di sera.

Maria Grazia Lappa