Commercianti storici in pensione

Hanno scritto, con la loro professionalità e la loro simpatia, un pagina di storia per il commercio piceno. Sesto Capriotti e Giuliana Ianni, però, dopo oltre quarant’anni di lavoro, in giro per il territorio, hanno deciso di dire basta. I due storici commercianti ambulanti di abbigliamento di Roccafluvione, giovedì, allestiranno la loro bancarella per l’ultima volta, a piazza Roma, ad Ascoli. Presero la licenza nel 1982, iniziando con l’abbigliamento per bambini. In questi oltre quarant’anni hanno girato i mercati di San Benedetto, Ascoli (piazza Roma, piazza Immacolata e Monticelli), la storica Fiera di Natale, la Fiera degli Uccelli a Comunanza e quella di Monticelli. Da sempre sono stati un punto di riferimento, una presenza fissa per tantissime persone. Una vita fatta di sacrifici, ma anche di tante soddisfazioni. Ora, finalmente, è arrivato per loro il meritato riposo. Potranno dedicarsi con calma alle loro passioni più grandi: la campagna e i nipotini.