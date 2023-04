Commercio e sociale insieme: le nuove proposte per i negozi

Negozi per turisti francesi o maggiormente accessibili, donazione alimentare e cashback solidale: sono quattro le iniziative sociali avviate in via sperimentale dal comune, in collaborazione con altrettante associazioni che si sono messe a disposizione per migliorare l’offerta turistica della riviera, nell’ottica di una maggiore inclusività. ‘Ici on parle français’ è il nome della prima azione, illustrata dalla professoressa Livia Lupidi dell’Alliance Francaise (Af): L’iniziativa che ha avuto un feedback positivo in tutta Italia, è rivolta agli esercenti in cui si parla il francese. L’Af, che a tal proposito avrebbe già avrebbe individuato diverse attività, metterà a disposizione anche la possibilità di conseguire certificazioni linguistiche ai negozianti, dopo aver frequentato specifici corsi. Al termine del processo il negozio sarà collocato su una piattaforma internazionale, in cui gli stranieri francofoni potranno sapere quali esercizi presenti a San Benedetto siano dotati di personale in grado di parlare francese. Perché questo sia evidente in loco, infine, verrà apposto uno specifico logo sulla vetrina del negozio. E’ quindi la volta di ‘Non sono perfetto, ma sono inclusivo’, progetto illustrato da Elisabetta Schiavone (Cerpa Italia Onlus): inclusività e accessibilità saranno al centro di attività di formazione, secondo una metodologia prima frontale e poi esperenziale. Aderendo a questo bando e giungendo al termine del ‘corso’, al negozio verrà dato un kit con vetrofania, linee guida, campanello wireless e un kit d’accesso con rampa mobile per l’abbattimento delle barriere architettoniche. ‘Spreco come risorsa’ è invece stato presentato dal responsabile del Banco Alimentare Salvatore Antonelli: l’ente in questione raccoglierà dai negozi alimenti che altrimenti andrebbero sprecati. Gli alimenti verranno quindi donati ai bisognosi, mentre e il negozio convenzionato potrà beneficiare, nei prossimi anni, di un piccolo sconto sulla Tari. Come esposto da Antonelli, nel solo 2022 il Banco ha raccolto quasi 2.800 tonnellate di cibo, che sono state donate a 42mila persone nelle Marche: di questi, oltre 10mila risiedono nel Piceno. L’ultima iniziativa è quella del cashback solidale organizzato da ‘Praesentia’. Il progetto è stato illustrato dal dottor Raniero Di Gregorio, che ha annunciato la creazione di un’app digitale con cui l’utente, nel fare spesa all’interno dell’attività convenzionata, otterrà uno sconto sotto forma di cashback: una percentuale di questo sconto andrà a strutturare un apposito fondo sociale comunale.

g. d. m.