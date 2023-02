Commissari Ast, c’è la proroga

Sono stati prorogati di un mese e mezzo gli incarichi dei commissari straordinari delle Aziende sanitarie territoriali delle Marche la cui scadenza era prevista per oggi. Dunque, la commissaria dell’Ast Ascoli, Vania Carignani, rimarrà ancora per un po’ al timone degli ospedali del Piceno. Ha iniziato il suo incarico nell’Ast Ascoli dal primo gennaio 2023, da quando la vecchia Area vasta 5 si è trasformata in Azienda sanitaria territoriale. Il ruolo del commissario consiste nel gestire la transizione fino al concorso per direttore generale. La giunta aveva parlato di due o tre mesi, ovvero il tempo strettamente necessario per istruire le pratiche. Le aziende sanitarie territoriali hanno autonoma personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. "Questa riforma – spiega Saltamartini – ha un carattere epocale. Le Marche erano la sola regione in Italia ad avere un’unica azienda sanitaria. La pandemia ha evidenziato come una sanità centralizzata possa andare a detrimento della popolazione, in particolare quella residente nelle aree interne, soprattutto nell’erogazione dei servizi, quali il sovraffollamento dei Pronto soccorso e le lunghe liste di attesa".

l. c.