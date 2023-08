"Commissariato di primo livello, ora più che mai"

Sulla necessità di avere un commissariato di primo livello nella città di San Benedetto intervengono anche i consiglieri di minoranza, Emanuela Carboni e Pasqualino Piunti. La quarta città delle Marche non può prescindere da un commissariato di primo livello – scrive la Carboni - gli episodi sempre più ricorrenti (furti, risse, aggressioni) legati soprattutto alla stagione estiva, non possono e non devono passare inosservati. Il ringraziamento va alle forze dell’ordine, che con professionalità e abnegazione operano nella nostra città, ma è evidente che c’è bisogno urgente dì un potenziamento del numero degli agenti. Di fronte a quest’annoso problema, l’amministrazione comunale è silente, mentre durante la campagna elettorale aveva fatto della sicurezza un cavallo di battaglia con tante promesse finora disattese". L’ex sindaco Pasqualino Piunti aggiunge: "Va bene l’individuazione dell’area dove dovrebbe nascere il nuovo commissariato, ma essendo la costa a rischio elevato, dobbiamo intensificare i controlli e chiedere più personale. Noi ci siamo per mettere a disposizione la nostra esperienza e dare il nostro contributo. Io istituii una commissione specifica".