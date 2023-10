Commissariato, l’ex Piunti:: "Serve aiuto"

Sulla questione sicurezza e sulla necessità di avere a San Benedetto un commissariato di primo livello, torna a parlare Pasqualino Piunti, che in passato, quando era sindaco della città, aveva iniziato l’opera di sensibilizzazione in tale direzione, unitamente ai sindacati di polizia. Nella commissione sicurezza, che è stata convocata qualche giorno fa, per discutere un punto da portare all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale, è tornato a battere il chiodo. "Ho detto che l’amministrazione comunale deve farsi da tramite con i nostri rappresentanti al Parlamento e al Governo, con il coinvolgimento del Prefetto e del Questore, per richiedere un commissariato di primo livello – spiega Piunti – Poiché che si sta ragionando sulla necessità di dare una nuova sede al commissariato, sarebbe il caso di lavorare parallelamente anche per elevare il commissariato a primo livello. Non voglio creare allarmismi e non mi riferisco ad alcun caso specifico – aggiunge Piunti – ma negli ultimi mesi qualcosa in più si sta evidenziando sotto il profilo della sicurezza". L’ex primo cittadino fa poi riferimento all’ottimo lavoro svolto dagli operatori delle forze dell’ordine che hanno dimostrato e stanno dimostrando grande professionalità e abnegazione anche in condizioni di sotto dimensionamento del personale. "Oltre all’aggregazione che avviene ogni anno durante la stagione estiva – afferma ancora Pasqualino Piunti – con un commissariato di primo livello andremmo ad avere un numero di agenti adeguato. Bisogna tenere presente la morfologia del nostro territorio: San Benedetto è un crocevia importante con la presenza del porto peschereccio e turistico, la statale 16, l’autostrada A 14, la ferrovia Adriatica. La nostra è una realtà esposta a più rischi rispetto alle altre. Bisogna però andare uniti verso questo obiettivo, con una richiesta unanime di tutte le forze politiche, sociali e sindacali. ma. ie.