Commissariato, vertice Siulp-Castelli

I problemi legati alla carenza di personale del commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto e della necessità di elevarlo a rango dirigenziale, sono stati nuovamente affrontati dal segretario generale del Siulp della provincia di Ascoli, Benedetto Fanesi, questa volta con il senatore Guido Castelli. L’esponente politico ascolano ha espresso ferma vicinanza alle forze dell’ordine e si è mostrato particolarmente sensibile e competente sul tema della sicurezza, condividendo gli interventi del Siulp, manifestando altresì la volontà di approfondire le argomentazioni oggetto di raffronto.

Il presidente provinciale del sindacato di polizia, dopo aver informato il senatore Castelli della futura realizzazione della nuova caserma per il commissariato nella zona portuale di San Benedetto ed evidenziato la mancanza di personale che determina un minor numero di pattuglie sul territorio, ha auspicato un suo intervento affinché il commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto venga elevato a dirigenziale, che comporterebbe , automaticamente, la soluzione al problema dell’organico. E’ stata un’occasione di approfondimento sul tema della sicurezza e porre l’attenzione su determinate questioni sulle quali il Siulp da tempo sta chiedendo un cambio di passo fra cui anche l’efficientamento e l’ammodernamento della Questura di Ascoli. Affrontato anche il tema riguardante l’atto unico ordinativo emanato con decreto del capo della polizia del 28 giugno 2022, che stabilisce le consistenze organiche degli uffici centrali e periferici della polizia di Stato, attualmente in fase di revisione. Un decreto che prevedeva inspiegabilmente, come più volte stigmatizzato dal Siulp, un ulteriore diminuzione degli organici in provincia, soprattutto al Commissariato, dove si sarebbe registrato il maggiore taglio di uomini.

"In questa fase di revisione dell’atto unico che sarà ultimato entro il prossimo dicembre – afferma il segretario provinciale Benedetto Fanesi - riteniamo sia fondamentale il contributo di tutti gli organi politici e istituzionali per addivenire ad un incremento degli organici di tutte le articolazioni della provincia, ovvero: questura, polstrada, polizia ferroviaria e polizia dedicata alla sicurezza cibernetica e puntare ad un salto di qualità con l’elevazione del commissariato di San Benedetto che apporterebbe un progresso degli standard di sicurezza sulla costa picena".

Marcello Iezzi