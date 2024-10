Commissione mensa: pubblicato l’avviso per il rinnovo

Pubblicato l’avviso per il rinnovo dei membri della commissione mensa del comune di Grottammare, l’organo istituito dal consiglio comunale nel 2022 per perseguire finalità consultive, propositive e di monitoraggio sulla qualità dei servizi di refezione scolastica. L’invito a farne parte è rivolto ai genitori degli alunni dell’Isc Leopardi che usufruiscono della ristorazione scolastica. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato all’11 ottobre. I componenti della commissione mensa devono conoscere il Regolamento comunale, le linee di indirizzo per la ristorazione scolastica in vigore, il capitolato d’appalto, le tabelle merceologiche, il menù e le tabelle dietetiche per poterne valutare il rispetto durante i sopralluoghi. Inoltre, dovranno frequentare un corso di formazione organizzato dal Comune e dichiarare di essere privi di conflitti di interesse con il personale di servizio o con la ditta appaltatrice del servizio. Oltre ai genitori, fanno parte della Commissione: il presidente del Consiglio di istituto, il presidente del Comitato dei genitori, un rappresentante della Dirigenza scolastica, un rappresentante dei docenti, un rappresentante dell’Amministrazione comunale.