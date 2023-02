Commissione mensa scolastica Parte il monitoraggio sulla qualità

Da ieri è attiva la prima Commissione mensa scolastica del comune di Grottammare. L’operatività arriva a conclusione del corso di formazione, organizzato dal Comune e dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Ast Ascoli Piceno-Marche, tenutosi giovedì in Comune, per la parte teorica, e il plesso scolastico di Zona Ascolani, per gli aspetti pratici legati all’ispezione delle cucine e l’assaggio dei pasti. La commissione mensa del Comune, è formata dai rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti al servizio di mensa scolastica nominati dagli organi scolastici, dai rappresentanti dei docenti e dai rappresentanti del Comune. Ha finalità consultive, propositive e di monitoraggio sulla qualità dei servizi di refezione scolastica. Lo scorso ottobre, a seguito di un avviso con il quale l’ente invitava i genitori dei ragazzi che usufruiscono del servizio mensa a presentare la propria candidatura di partecipazione, è stato dato il via alla "costruzione" della commissione. La prima commissione Mensa scolastica del comune di Grottammare è dunque composta da: Eleonora Marini (presidente), Ester Clementi (vice presidente), Mariangela Chiappini (segretario), Vincenzo Ricci, Alessandro Lisciani e Fabio Maurizi (componenti), Luca Sestili (presidente del consiglio di istituto), Roberto Crescenzi (presidente del Comitato Genitori), Franca Basso (in rappresentanza della dirigenza scolastica), Antonia Adriana Di Giorgi (in rappresentanza dei docenti), Cristina Baldoni (in rappresentanza dell’Amministrazione comunale). Oltre ai destinatari diretti, all’evento formativo hanno preso parte anche Igor Vita (responsabile Area 1) e diversi responsabili come: Francesca Feliziani, le dottoresse Susanna Speca, Paola Puliti, Benedetta Rosetti, il direttore del Sian Antonio Santone e alcune docenti della scuola.

ma. ie.