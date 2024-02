Commissione Turismo, si dimette Capriotti

Fabrizio Capriotti si dimette da presidente della commissione turismo. Secondo indiscrezioni, la decisione sarebbe da legare all’idea di estendere la tassa di soggiorno all’intero anno, presa in considerazione dall’amministrazione comunale. Capriotti però smentisce questa ricostruzione, affermando che si tratterebbe di una scelta puramente personale. Il consigliere si prenderà alcuni giorni per decidere se fare dietrofront e portare avanti il gravoso impegno compatibilmente con i propri impegni. Non è la prima volta che il Centro Civico Popolare, di cui Capriotti fa parte, adotta decisioni che fanno pensare a malumori all’interno della maggioranza. Mesi fa la lista chiese maggiore condivisione nelle iniziative intraprese dal vertice comunale: il caso più emblematico, in tal senso, risale alla bagarre sul calendario con foto di modelle su scorci sambenedettesi. Allora, fu l’assessore Campanelli a suonare il campanello d’allarme per la coalizione guidata da Spazzafumo. Oggi, però, Capriotti nega l’esistenza di ‘strappi’ con l’amministrazione