Como assalto alla Ternana, Longo: "Non è facile"

Il Como contro la Ternana, al Sinigaglia, alle 16,15, ha la possibilità, di risalire la classifica, anche perché deve ancora recuperare la partita contro il Lecco. Non ci sarà Alberto Cerri, fermo da tre settimane, dopo il terribile scontro di testa in allenamento, con Abildgaard, che invece sarà in panchina. Assente anche Baselli per le solite noie muscolari. Longo con la rosa al completo non ha problemi a sostituirli, anche perché confermerà la difesa a tre usata per la prima volta contro lo Spezia. A inizio campionato la difesa a quattro, ha dato notevoli problemi sulle fasce e l’inserimento di Curto, al posto degli esterni ha dato equilibrio al reparto. Il centrocampo con Kone, ha trovato quella solidità che è mancata la scorsa stagione e con il recupero completo di Abildgaard, potrà fare un ulteriore salto di qualità. La squadra vittoriosa contro i liguri verrà confermata, con un solo dubbio per il trequartista alle spalle di Gabrielloni e Cutrone, dove i pretendenti per una maglia sono in tre. Il favorito sembra Chajia che contro lo Spezia non è sceso in campo, ma anche Verdi che non è mai partito dall’inizio e Da Cunha che ha fatto sempre bene, hanno qualche chance di giocare. "Dobbiamo utilizzare lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto contro lo Spezia, ma oggi non sarà facile e loro valgono più di quanto dice la classifica" afferma mister Moreno Longo.

Como (3-4-1-2): Semper; Odenthal, Barba, Curto; Iovine, Bellemo, Kone, Ioannou; Chajia; Gabrielloni, Cutrone.

Risultati e programma:

Venezia-Spezia 1-0, Ascoli-Palermo 0-1, Cosenza-Sudtirol 2-2, FeralpiSalò-Modena 1-1, Lecco- Brescia 0-2, Pisa-Bari 1-1, Reggiana-Cremonese 2-2. Oggi: Catanzaro-Parma, Como-Ternana. Domani: Sampdoria-Cittadella.

Classifica: Venezia 11, Palermo, Catanzaro, Parma, Modena 10, Sudtirol 8, Bari 7, Brescia, Cremonese 6, Cosenza, Cittadella 5, Pisa, Como 4, Reggiana, Ascoli 3, Sampdoria 2, Ternana, Spezia, FeralpiSalò 1, Lecco 0.

Enrico Levrini