Compagnia dei Folli show pure in Francia

Grande successo di pubblico e critica per la Compagnia dei Folli a Montreuil-sur-mer in Francia, per il primo appuntamento del ‘Myma festival’ che ha ospitato artisti provenienti da 6 Paesi europei. ‘Les Irrésistibles’, questo il titolo del primo momento che si è svolto nei giorni scorsi, è parte del progetto europeo ‘Myma - Miti e maschere del futuro’ cofinanziato dal Programma Europa creativa dell’Ue e di cui la Compagnia dei Folli è capofila. I partner dei Folli in questo ambizioso percorso, che si svilupperà per oltre 3 anni su tutto il territorio europeo, sono tanti e prestigiosi. ‘Myma – Miti e maschere del futuro’ è iniziato nel 2023 e si concluderà nel 2025. Il programma si sviluppa su quattro assi di lavoro. Innanzitutto la ricerca collettiva su maschera, gesto e teatro per innovare le tecniche artistiche che ognuno degli artisti utilizza nelle proprie creazioni. Da questo lavoro di ricerca saranno prodotti un documentario e un libro.

Inoltre la collaborazione sarà anche a livello di co-creazione che porterà ai vari appuntamenti nei Paesi, fino alla presentazione finale del 2025. Ogni anno i partner organizzeranno un festival nel proprio Paese e nel 2023 è toccato alla Compagnia Cirq’ O Vent che a Montreuil-sur-mer ha realizzato una manifestazione in cui acrobati, giocolieri, musicisti e talenti di ogni genere hanno trasformato le strade in palcoscenico. Artisti provenienti da tutta la Francia e da diversi Paesi europei hanno abbattuto le barriere culturali e linguistiche per un evento dove le idee vengono condivise e nascono nuove amicizie e collaborazioni. La Compagnia dei Folli è stata presente con lo spettacolo ‘Farfalle luminose’ riscuotendo successo e apprezzamento. Ad ottobre il prossimo appuntamento del Myma vedrà coinvolta la sede della Compagnia dei Folli ad Ascoli.

l. c.