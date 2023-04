Compensi di Talamonti, interrogazione al sindaco

La macchina comunale torna ad agitare le acque del consiglio. È con un’interrogazione a risposta orale, che Giorgio De Vecchis punta nuovamente i riflettori sul trattamento economico attribuito alla dottoressa Catia Talamonti, oggi dirigente all’area Risorse, mentre era presidente della Picenambiente, ossia dal 2013 al 2019. Si ricorderà infatti come, sulla questione, sia già stato depositato un esposto in Procura e come la stessa Corte dei Conti abbia aperto, sei anni fa, un’istruttoria. Il punto su cui De Vecchis intende fare chiarezza è capire se tali somme spetterebbero alla dirigente oppure al comune. Per questo, il consigliere chiede al sindaco Spazzafumo "se ha messo a conoscenza la giunta della necessità espressa dal segretario generale di conoscere l’orientamento in merito all’espletamento di un’azione giudiziaria finalizzata al recupero delle somme". E ancora: "In caso di risposta affermativa alla prima domanda, quali sono stati i motivi per cui la giunta comunale, a distanza di oltre sei mesi, non ha ritenuto di provvedere a quanto ritenuto necessario e doveroso dal segretario generale? E in caso di risposta negativa alla prima domanda, quali sono i motivi che l’hanno indotta a soprassedere a quanto considerato doveroso e necessario dal segretario generale?" In conclusione, De Vecchis intende sapere "se ad oggi il comune di San Benedetto ha messo in atto una qualsivoglia azione finalizzata al recupero delle somme". L’interrogazione comunale va di pari passo con quella presentata giorni fa dall’onorevole Giorgio Fede in Parlamento, con cui il deputato ha chiesto ai ministri dell’Economia e della Pubblica Amministrazione "se abbiano preso iniziative, o quali iniziative di competenza intendano assumere in merito, e se non ritengano che sussistano i presupposti per un’ispezione ministeriale". Dal canto suo, va ricordato come a novembre la dottoressa Talamonti avesse esposto la propria ricostruzione dei fatti oggi discussi, asserendo che le indennità percepite erano state "decise e deliberate dall’assemblea dei soci, compreso il comune di San Benedetto, e liquidate dalla società regolarmente sia sotto il profilo autorizzatorio che fiscale". In tal senso, la nota della dirigente fu piuttosto chiara: "Il relativo vantaggio patrimoniale – scrisse Talamonti - è stato da me conseguito dopo aver chiesto accesso e tutela con successo alle autorità giudiziarie competenti che mi hanno riconosciuto il relativo diritto".

Giuseppe Di Marco