Completato il nuovo consiglio degli anziani: ufficiali Forlini e Torquati

Completato il nuovo consiglio degli anziani della Quintana di Ascoli. Domenica pomeriggio, infatti, i consiglieri dei comitati di sestiere si sono recati al seggio, allestito nella sede della Quintana a piazza Arringo, per eleggere gli ultimi due membri dell’organo più importante della rievocazione storica. C’è stata un’affluenza pari a circa il 90 per cento, anche se in realtà si trattava di una formalità, visto che c’erano candidati unici sia per la figura del rettore che per quella di rappresentante dei sestieri. Ebbene, nel primo caso è stato confermato Pier Luigi Torquati, mentre l’altro eletto è Alberto Forlini, vera e propria new entry. I due, dunque, si aggiungono agli altri cinque componenti che, dieci giorni fa, era stati nominati dal magnifico messere Marco Fioravanti: Massimo Massetti, che è stato riconfermato presidente, Cristiano Fioravanti (vicepresidente), Laura Melosso, Fabrizio Gaspari e Andrea Tarli. Il consiglio degli anziani, che quest’anno si è allargato da cinque a sette membri, si è insediato ufficialmente ieri sera, alla presenza dello stesso sindaco Fioravanti.