"Comportamenti senza rischi e sano divertimento"

Il sindaco di Grottammare, Alessandro Rocchi ha firmato l’ordinanza che allunga la notte di Ferragosto consentendo l’apertura continuata degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, in deroga alle comunicazioni degli orari presentati in comune. Contestualmente, il primo cittadino fa appello al buon senso e al sano divertimento, ricordando alla cittadinanza e ai turisti che a Grottammare è vietata l’accensione di falò sulla spiaggia. Il provvedimento che permette di derogare alle aperture degli esercizi di somministrazione si applica ai giorni 14 e 15 agosto, notte tra lunedì 14 e martedì 15 e notte tra martedì 15 e mercoledì 16. In merito alle emissioni sonore, ammessa fino a 70 decibel, con termine alle ore 4. "Siamo convinti – dichiara il primo cittadino – che comportamenti senza rischi e senza eccessi siano alla base di un sano divertimento. Insieme ai volontari della Protezione civile e alle forze dell’ordine stiamo predisponendo un piano di monitoraggio del territorio per garantire a tutti un Ferragosto spensierato. L’utilizzo della spiaggia non deve comportare rischi di pubblica incolumità.