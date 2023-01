’Compriamo in Ascoli’ Bonus per i servizi

Con l’accordo tra amministrazione comunale, Saba e Start sarà possibile posteggiare o utilizzare i bus di linea utilizzando i punti accumulati con la fidelity card dell’iniziativa ‘Compriamo in Ascoli’. La sinergia sarà estesa anche a tutto il sistema museale. Sono già tante le attività commerciali che hanno aderito al circuito e molte altre stanno aderendo proprio in questi ultimi giorni. Attraverso la card i clienti più acquisteranno, più accumuleranno dei punti poi utilizzabili per una serie di servizi che comprendono ingresso ai musei, parcheggi, mezzi di trasporti pubblici e altro. Il meccanismo farà perno sulla relativa app ‘Compriamo in Ascoli’ scaricabile su Apple play o Play store. Tutti gli utenti inoltre potranno accumulare delle somme, attraverso un sistema di cashback concesso dai singoli negozianti, che potranno essere spese per effettuare acquisti in altri negozi associati. Sempre attraverso l’apposita app sarà veicolata una comunicazione condivisa che, mediante delle notifiche in tempo reale, consentirà di rendere note promozioni. Il costo della piattaforma per tutto il 2023 sarà completamente gratuito per i commercianti.