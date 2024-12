Comunanza e Montemonaco. Arrivano due nuovi medici

Due nuovi medici di medicina generale per Comunanza e Montemonaco. Si tratta di Alfredo Andreis e di Francesco Ciurleo, che possono essere scelti da oltre 2.000 cittadini residenti nei due comuni. I due medici, con un incarico provvisorio, sostituiscono il dottor Dario Vallesi, in pensione dal prossimo 31 dicembre e con due ambulatori, uno a Comunanza e uno a Montemonaco, e la dottoressa Giorgia Vitale che, dal 29 dicembre, ha scelto di spostare la propria attività assistenziale ad Ascoli.

Alfredo Andreis aprirà anche lui due ambulatori, uno nel poliambulatorio di Comunanza e uno a Montemonaco. I giorni e gli orari in cui riceverà sono: a Comunanza il martedì dalle 10 alle 13, il mercoledì dalle 17 alle 19, il giovedì dalle 14.30 alle 17, il venerdì dalle 8 alle 10, a Montemonaco, il mercoledì dalle 14 alle 16. Francesco Ciurleo aprirà un solo ambulatorio, nel poliambulatorio di Comunanza, il lunedì dalle 9.30 alle 10.30, il mercoledì e il venerdì dalle 15.30 alle 16.30.

Gli assistiti che si trovano nella condizione di dover effettuare la scelta del nuovo medico di medicina generale possono recarsi, o al poliambulatorio di Comunanza, o all’anagrafe del Comune di Montemonaco, per ritirare il modulo da compilare, e possono esprimere la preferenza per se stessi e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare. Il modulo, una volta compilato, può essere riconsegnato agli operatori presenti in entrambi i luoghi.

Un servizio, questo dato dall’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, in accordo con i Comuni interessati, per agevolare il più possibile i cittadini e eliminare la necessità di spostamento verso gli sportelli dell’anagrafe assistiti dell’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli. La scelta viene inserita nei sistemi informatici dedicati e le persone possono andare a ritirare i tesserini cartacei negli stessi luoghi della consegna dei moduli. La procedura è già attiva da tempo e alcuni cittadini la stanno già utilizzando con soddisfazione.

"Oltre ai due nuovi medici Andreis e Ciurleo – ricorda il direttore del distretto sanitario di Ascoli, Giovanna Picciotti – è ancora disponibile anche il dottor Maurizio Di Domizio, medico di medicina generale con un ambulatorio a Force e un secondo a Rotella".