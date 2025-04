Comunanza: "La fusione con Palmiano non ha senso"

Non è la prima volta che, nel Piceno, si parla di fusione tra Comuni. Una decina d’anni fa, infatti, furono le amministrazioni di Comunanza e Palmiano a intraprendere la strada dell’unione, ma il progetto non ebbe poi seguito e, di fatto, si arenò. Anche il borgo di Amandola, su spinta dell’ex sindaco Treggiari, era disposto a creare la ‘Città dei Sibillini’, unendosi alle vicine Comunanza e Montemonaco. Ma, anche in tal caso, non se ne fece niente. L’idea, comunque, difficilmente tornerà d’attualità.

"Personalmente, sono per avvicinare i territori – conferma il sindaco comunanzese Domenico Sacconi –. E lo stiamo già facendo con Amandola, Montemonaco, Force e Montefortino, giusto per fare degli esempi, per quanto riguarda alcuni eventi. La fusione con Palmiano, ormai, è da escludere, anche perché si tratta di due comuni abbastanza lontani fisicamente e non avrebbe alcun senso. Al momento la fusione con i comuni vicini non è la priorità. Invece è importante unire le forze per condividere la stessa visione. Poi in futuro si valuterà se fare un passo ulteriore, ma attualmente la fusione la vedrei come un atto divisivo".