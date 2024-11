Comunanza sotto choc. Grande paura per la Beko:: "Il nostro territorio a pezzi, ci sentiamo presi in giro"

Bandiere sventolanti e megafoni fuori dallo stabilimento ‘Beko Europe’ di Comunanza, insieme alla rabbia e alla delusione. Saranno 1.935, in totale, i lavoratori che resteranno a casa dopo la chiusura degli stabilimenti. I luoghi colpiti sono Siena e Comunanza. Per la sede picena salteranno infatti 320 posti di lavoro, oltre a tutte le conseguenze che questi tagli possono comportare. Si calcolano danni molto più ingenti apportati in maniera indiretta dall’indotto. Un annuncio, questo, che arriva dopo 12 anni di cassa integrazione che hanno anche caratterizzato il passaggio dell’azienda dalla proprietà ex Whirlpool e ‘Beko Europe’. Dopo aver illustrato le criticità strutturali e macroeconomiche della base produttiva in svariati tavoli di incontro, compreso quello al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la decisione è stata presa. E ieri, choccati dalla notizia, gli operai hanno deciso di fermarsi fuori dai cancelli della sede che entro la fine del 2025, chiuderà i battenti. "I lavoratori che sono qui provengono dalle province di Ascoli, Fermo e Macerata. Tutte persone – dice Fabio Capolongo – che si troveranno senza un’occupazione. Tutte famiglie lasciate da un giorno all’altro senza uno stipendio". Un’ulteriore mazzata che i cittadini del piceno non attendevano. Non se lo aspettavano i 2.800 abitanti che ieri mattina si sono affollati tra le vie della piccola cittadina e davanti allo stabilimento dell’azienda. Un territorio martoriato dal sisma, dalla pandemia, dallo spopolamento e ora dalla mancanza di lavoro. Un territorio che prova a rinascere, come dimostrano i tanti cantieri attivi nel piccolo centro cittadino. Un luogo che soffre la distanza dai centri più popolosi, la difficile viabilità che per via dei lavori su strada si fa sempre più stringente.

Una popolazione che si sente abbandonata, e senza futuro. Perché il futuro in cui ha creduto fino a pochi giorni fa, sta cadendo a pezzi. E non resta che guardarlo con gli occhi lucidi: "Ho ventiquattro anni, sono entrata in questa azienda con la speranza di fare qualcosa per il mio territorio – commenta Melisa Kapai (in foto), operaia impiegata con contratto interinale all’interno dello stabilimento di Comunanza –. Ora ci sentiamo solo presi in giro perché siamo ragazzi nati e cresciuti in questa zona o nei dintorni. Abbiamo vissuto in prima persona il disagio dello spopolamento post-sisma e siamo entrati in questa azienda perché pensavamo di avere un futuro".

Il picchetto degli operai dimostra la caparbietà dei lavoratori e delle lavoratrici che nell’azienda credono ancora. "Ci hanno dato tempo – dice Francesco Armandi (in foto), coordinatore UglM – fino al 31 dicembre del 2025 ma non crediamo che si lavorerà, si andrà sicuramente in Cassa integrazione. Il problema è che chiudono uno stabilimento perfetto, con una struttura ben fatta, che lavora a pieno ritmo, se ha lavoro. Dicono che qui ci c’è una perdita del 6%. Ma se ci consegnano i materiali e ci danno lavoro da fare noi siamo sempre pronti a metterci sotto. Siamo lavoratori seri, chiudere un gioiellino di questo territorio che ha sempre fatto prodotti buonissimi è un errore". Tra di loro non rabbia, ma delusione. "Ho visto tanta tristezza e delusione tra gli operai. Nessuno si aspettava che dopo otto mesi dall’acquisizione avrebbero chiuso i battenti". Con i megafoni e le bandiere, in divisa, uomini e donne davanti ai cancelli hanno una speranza: "Siamo fiduciosi che ci sia un cambio di rotta, che ci siano alternative perché non possiamo accettare una decisione simile".

Ottavia Firmani