Comune di Grottammare e cooperativa ’Il Faro’ insieme per ’Road’

Il comune di Grottammare, tramite la cooperativa ’Il Faro’ di Macerata’ ha aderito al progetto ’R.O.A.D. Ragazzi Oggi, Adulti Domani’ finanziato dalla Fondazione Carisap. Il progetto si propone di fronteggiare la diffusa problematica del disagio giovanile e di supportare i nuclei familiari. L’attività di concreterà mediante l’intercettazione precoce dei minori a rischio di età compresa fra gli 11 ed i 17 anni residenti nel Comune. Il progetto prevede interventi educativi di strada, laboratori artistici-creativi di prossimità, come ad esempio la Street art, percorsi di orientamento motivazionale per gli studenti, ascolto psicologico per minori e famiglie ed anche percorsi formativi per genitori di figli minorenni. La Cooperativa sociale il Faro, attualmente, è l’ente gestore del servizio Informagiovani per il comune di Grottammare e di Cupra Marittima, intende andare incontro ai ragazzi e ragazze che vivono situazioni di disagio intercettandoli nei luoghi di ritrovo.