Comune, Provincia e l’accordo per gli stalli sotto al cavalcavia

Parcheggi al di sotto del cavalcavia: serve altro tempo per mettere a punto l’accordo fra comune e provincia. L’incontro fra le parti che si sarebbe dovuto tenere venerdì scorso, infatti, è stato rinviato a data da destinarsi. In quella sede Palazzo San Filippo avrebbe illustrato la proposta di convenzione redatta per concedere le aree in questione all’ente rivierasco, in regime di comodato d’uso gratuito, per la realizzazione di parcheggi rigorosamente gratuiti. È questa la formula individuata per rispondere alle pressanti richieste dei quartieri portodascolani interessati dall’iniziativa, e anche alle esigenze dei turisti, che nel periodo estivo prendono d’assalto la zona sud di San Benedetto, specialmente il quartiere Sentina. Prima di realizzare le aree di sosta, però, bisogna siglare la convenzione, e non è chiaro come mai ciò ancora non sia avvenuto. Inizialmente, a San Benedetto, era stata valutata anche l’idea di fare aree di sosta a pagamento, solo che in quel caso difficilmente la provincia avrebbe potuto concedere i suddetti lotti in modalità gratuita. Ora però pare che tale ipotesi sia stata accantonata, anche perché non verrebbe accolta favorevolmente dai cittadini di zona. L’idea, portata avanti da anni, sarebbe di attrezzare un’area al di sotto del cavalcavia in corrispondenza di via del Cacciatore (2.500 metri quadri), ma anche via del Passero e della Pizzarda (1.700 metri quadri). Superfici che porterebbero in Sentina oltre 100 posteggi in più, e anche fino a 200 se si considerano le aree adiacenti via Scarlatti e via Mare, per ulteriori 7.680 metri quadri. Infine, si dovrà rinnovare la convenzione per l’area in corrispondenza di viale dello Sport (7.630 metri quadrati) per il posteggio dei camper. Della questione si è occupato anche Pasqualino Piunti.