Comuni esclusi. Rabbia Cardilli:: "Così è ingiusto"

Derby Ascoli-Samb, non si smorzano le polemiche. Sul caso interviene anche il neo consigliere regionale Andrea Cardilli. Ci sono stati divieti per l’acquisto dei biglietti sia per la partita di campionato che di coppa nei comuni di Colli del Tronto, Castorano, Castignano, Cossignano, Carassai, Montalto Marche e Montedinove.

Cardilli, cosa ne pensa? "È una decisione che colpisce ingiustamente intere comunità. Queste persone sono penalizzate, perché risiedono in Comuni privi di un numero di tesserati tale da identificare un chiaro orientamento calcistico. Serve tornare alla normalità. Va anche sottolineato che i sindaci dei comuni interessati non sono stati interpellati dal Comitato provinciale di sicurezza e mi sarei aspettato un intervento in merito da parte di Fioravanti e Spazzafumo".

Consigliere, lei però fino a poco tempo fa condivideva la linea prudenziale, volta a garantire l’ordine pubblico in una sfida storicamente sentita, cosa è cambiato? "In queste ore ho ricevuto numerose telefonate da cittadini dei comuni esclusi, che si sentono penalizzati, li ho ascoltato e ho avuto modo di capire che c’è preoccupazione e soprattutto delusione. Saremmo dovuti tornare alla normalità perché i biglietti sono stati venduti tra confusione e malcontento".

Questa decisone secondo lei può peggiorare le cose? "C’è il rischio concreto che impedendo ai tifosi di recarsi allo stadio, il problema venga semplicemente spostato: il rischio è che se non potranno entrare si raduneranno in bar, circoli e locali pubblici dei paesi esclusi. Questo potrebbe paradossalmente creare situazioni di minor controllo e maggiore rischio per la sicurezza, proprio ciò che si voleva evitare".

I divieti erano così: per la gara di campionato ci saranno gli abbonati, i possessori di fidelity card (sottoscritta all’1 giugno 2025) e i residenti nei comuni di Ascoli, Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Castel di Lama, Comunanza, Folignano, Force, Maltignano, Montegallo, Montemonaco, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, Venarotta e Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo). Per mercoledì invece diritto di prelazione gli abbonati alla squadra rivierasca per tutti i settori, tranne quello riservato agli ospiti che resterà chiuso. I restanti tagliandi sono venduti esclusivamente ai residenti dei comuni di Acquaviva Picena, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montefiore dell’Aso, Monteprandone, Offida, Ripatransone, San Benedetto del Tronto, Spinetoli, Pedaso (Fermo) e in alcuni comuni della provincia di Teramo: Alba Adriatica, Colonnella, Corropoli, Martinsicuro e Tortoreto.

Maria Grazia Lappa