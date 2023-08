Comunità educative per minori della Pars: estate piena di iniziative

L’estate sta per finire, e il gran caldo non ha fermato le attività all’interno delle Comunità Educative per Minori della PARS. Anzi, proprio in estate ragazzi e ragazze hanno trovato grandi opportunità per socializzare, divertirsi ed imparare cose nuove. Protagoniste delle tante iniziative sono state le Comunità Villa Murri di Porto San Giorgio, Il Fiordaliso e Il Melograno di Morrovalle, La Priora e Le Sibille di Montefortino. Così, non sono di certo mancati i tanto attesi tuffi al mare, con bellissime giornate passate in spiaggia a giocare e rilassarsi sotto l’ombrellone. Ma l’estate vuol dire anche fare un po’; più tardi la sera, e non perdere le emozioni che possono regalare le albe e i tramonti visti in riva al mare. Un’altra attività a cui i ragazzi tengono molto, nel corso di tutto l’anno, è quella delle escursioni in montagna, tra sentieri e boschi alla scoperta di luoghi incantati. Anche in queste settimane, quindi, le guide del CAI di Fermo e di Amandola hanno accompagnato gli ospiti delle Comunità sui percorsi dell’entroterra. Le gite fuori porta sono sempre esperienze uniche, che regalano la conoscenza di ciò che ci circonda, di natura, arte e cultura. L’estate è stata quindi l’occasione per uscire dalla Comunità e vivere giorni tra laghi, fiumi, zoo e teatri! Proseguono poi le famose uscite in barca a vela, grazie al supporto dell’Associazione Liberi nel vento. Momenti formativi molto utili che pongono i ragazzi a stretto contatto con sport e natura. Sempre il porto è protagonista poi del progetto "Rientro al porto", grazie al quale alcuni ospiti hanno acquisito le competenze necessarie per raccontare l’ambiente marino e il Museo del Mare di San Benedetto del Tronto. Come da consuetudine, poi, ragazzi e ragazze sono stati protagonisti del mercatino estivo di Porto San Giorgio, con una bancarella nella quale sono stati esposti gli oggetti creati da loro nel corso dei laboratori e delle attività settimanali. Non sono poi mancate le classiche cene estive nei giardini delle Comunità, con giochi, musica e risate in compagnia. Attività intense, che vengono pensate, progettate e programmate con cura dagli operatori e dai responsabili, e che permettono ai ragazzi di sperimentare e sperimentarsi, conoscere e conoscersi, proiettandosi così verso il mondo e trovare la propria strada. Ma adesso è già tempo di tornare a pensare alla scuola.