Comunità energetica a Massignano

Il Comune di Massignao vuole diventare Green. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha, infatti, ha premiato il progetto sulle Comunità Energetiche presentato dal Comune di Massignano. "Il finanziamento, che ammonta a 500mila euro – afferma il sindaco Massimo Romani – ci permetterà di creare una Comunità Energetica in un’area a est del centro storico, che potrà avvalersi di un impianto fotovoltaico di circa 110Kw posto sul capannone del Comune e sul cimitero, dove tra l’altro saranno anche rimosse le vecchie coperture in amianto. Saranno poi realizzati impianti di accumulo e colonnine di ricarica elettrica. La cosa importante di questo finanziamento è che ci consentirà di mettere le basi per un progetto più grande, sul quale stiamo lavorando da tempo, che tende ad estendere la Comunità a tutto il paese con l’obiettivo di creare un Comune totalmente green, sostenibile e il più possibile indipendente da un punto di vista energetico".