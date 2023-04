Comunità in movimento, domani alle 18 in piazza Kursaal

La lista ’Comunità in Movimento’, che vede candidata sindaco Alessandra Manigrasso, domani pomeriggio alle 18 in piazza Kursaal presenterà ufficialmente i candidati consiglieri che la sosterranno e sarà l’occasione per rendere pubblico il suo programma. "Non abbiamo promesse da fare ai cittadini – ha affermato la Manigrasso – In tutti questi anni abbiamo lavorato come formichine dai banchi della minoranza, cercando di migliorare la vita dei cittadini e della città. Purtroppo spesso ci siamo imbattuti contro un muro di gomma, come nel caso del nuovo lungomare, il parco San Paolo, il parco Rinascita, l’abbandono del quartiere Ascolani. Argomenti che approfondiremo durante la presentazione di sabato". Sulla questione del lungomare è intervenuto Gianfilippo Straccia, portavoce di Restyling Grottammare, candidato consigliere: "Più cemento, meno verde, pista ciclabile non perfettamente fruibile, panchine che non permettono l’apertura degli sportelli delle auto, decine di posti auto persi tra lungomare, via Verdi e via Matteotti". Cesare Balestra, altro candidato nelle fila della Manigrasso, ha evidenziato la poca competenza dei servizi sociali.