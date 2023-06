Comunità terapeutiche Esperti a confronto

La Cooperativa Ama Aquilone sarà presente al primo congresso regionale organizzato dalla SiPad, Società italiana patologie da dipendenza Marche denominato "Stand by me". In particolare Francesco Cicchi, presidente della cooperativa con sede a Castel di Lama, sarà il moderatore della tavola rotonda ’Comunità terapeutiche: passato, presente e futuro’ in programma venerdì con inizio alle 14.30 all’Ego hotel ad Ancona. Tra i relatori anche Paola Modestini di Ama Aquilone che interverrà sul tema "Residenzialità e percorsi specialistici: madri dipendenti con figli a carico". L’evento formativo, in programma l’8 e il 9 giugno e accreditato Ecm, avrà come tema le dipendenze e sarà dedicato ai professionisti della salute e dell’integrazione sociosanitaria. L’obiettivo del convegno è quello di formare i professionisti dei servizi per le dipendenze e gli operatori di comunità per garantire loro di eseguire la scelta dei migliori percorsi di cura, dal colloquio motivazionale al trattamento residenziale.