Con Blow up alla scoperta dell’Amleto rivisto

Promosso da Blow Up con il patrocinio del comune di Grottammare, Officina teatrale Aikot 27 – Gruppo Aoidos, presentano "Amleto? parliamone! – Indagine su un principe al di sopra di ogni sospetto", con la regia e la riscrittura scenica di Vincenzo Di Bonaventura. Lo spettacolo verrà rappresentato in tre repliche (matineé e due serali): sabato 13 serale ore 21:15, domenica, matineé ore 11 e serale ore 21:15, presso l’Ospitale delle Associazioni paese alto con ingresso libero. A dare corpo e voce sul palco, accanto a Vincenzo Di Bonaventura, si alterneranno Simone Cameli, Maria Gaetani, Claudio Censori, Piero De Vito, Mila Sebastiani, Laura Piconi, Massimo Menchini, Patrizia Sciarroni, Loredana Maxia, Sara Quondamatteo. Il grande classico di Shakespeare viene proposto in una rivoluzionaria chiave testimoniale ed indagatoria, cercando di togliere di dosso al secolare dramma tutte quelle rigidità di stili, di convenzioni, di generi, che hanno accumulato un riciclaggio di scene ponderate dal già visto.