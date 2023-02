La rassegna di Blow Up dedicata alle donne, questa sera alle ore 21.15, presso l’Ospitale, al paese alto di Grottammare propone la proiezione del film "Volver", che molti ritengono il capolavoro di Pedro Almodovar. In una rassegna che vuole raccontare le donne e le identità nomadi non poteva mancare un contributo del grande regista spagnolo che ha affermato in una intervista: "Sì, le donne sono più forti di noi. Loro affrontano i propri problemi in maniera più diretta, e per questa ragione è molto più spettacolare parlare di loro. Non so perché sono così interessato alle donne, e non voglio nemmeno sapere perché". Pochissimi cineasti sono stati in grado di dipingere con altrettanta precisione le infinite sfumature della mente e dell’animo femminili, o di consegnare al nostro immaginario protagoniste così intense e memorabili. Volver, dramma quasi interamente al femminile, è costruito attorno al personaggio di Raimunda interpretata da Penélope Cruz.