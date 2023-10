"Con Fioravanti? Forse. Ma non tradisco i lamensi"

Francesco Ciabattoni potrebbe candidarsi nella lista del sindaco Marco Fioravanti per la corsa all’Arengo.

Ciabattoni, non le crea qualche imbarazzo lasciare il consiglio lamense per quello di Ascoli?

"La mia candidatura non è ancora sicura, per primavera c’è ancora tempo".

Lei in consiglio comunale non ha smentito il sindaco Bochicchio, nel frattempo ci sono più di 662 cittadini che le hanno dato fiducia, il 14,70%, che l’avrebbero voluto come sindaco di Castel di Lama, come loro rappresentante, non le sembra di tradirli?

"Assolutamente no. Se dovessi candidarmi al mio posto subentrerebbe Mauro Cori, il primo dei non eletti, che sarebbe non solo all’altezza, ma anche più bravo di me".

Però non è questo il mandato che le hanno conferito i cittadini.

"Ho fatto sempre l’interesse dei cittadini e continuerò a farlo".

Anche quando sostiene e ‘benedice’ la costruzione del biodigestore? Inoltre che cosa intende quando invita il sindaco Bochicchio a trattare con il comune di Ascoli e Ascoli servizi?

"Ormai tutto si è compiuto. Il biodigestore si farà, non capisco la critica del progetto del parco, dei rumori e anche sulle tariffe, il sindaco Bochicchio non dice tutta la verità. Certo l’ho invitato a trattare per l’equo indennizzo, perché è tutto quello che gli rimane di fare. La partita è persa ormai".

Un impianto di questo genere era proprio necessario in una piccola provincia, a ridosso di Castel di Lama e Appignano e a due passi dalla stessa Ascoli?

"E’ stato dato l’avvio al progetto, ogni discussione è ormai tardiva e superflua".

Maria Grazia Lappa