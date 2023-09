Con i lavori sull’Ascoli-Mare scompare la vista sulla città

La veduta panoramica della città per chi transita sull’Ascoli-Mare è destinata a scomparire. Dopo oltre un anno di lavori è ancora attivo il cantiere che si trova tra i due svincoli cittadini (Folignano e Ascoli Centro), nel tratto cioè che tecnicamente rappresenta la tangenziale sud, da diversi mesi percorribile su una sola carreggiata a doppio senso di marcia proprio a causa dei lavori. Come molti cittadini avranno potuto notare sono in corso alcuni interventi, tra cui la sistemazione di nuovi e imponenti pannelli fonoassorbenti ai bordi della strada, che quindi andranno a coprire lateralmente la vista della città.

Le nuove barriere, installate anche su gran parte della rete autostradale italiana soprattutto in corrispondenza dei centri abitati per combattere l’inquinamento acustico e limitare i rumori per i residenti, sovrastano ampiamente l’altezza dei normali guardrail e di conseguenza impediranno la visuale laterale per gli automobilisti che transitano tra le due uscite di Ascoli Est e di Ascoli Centro (Porta Cartara). A dire il vero l’oscuramento dello skyline cittadino è già avvenuto in direzione dell’uscita Ascoli Ovest (Rosara), dove le barriere sono già state sistemate nei mesi scorsi, ma è nell’altra direzione, verso est, che l’Ascoli-Mare si affaccia completamente sulla città, offrendo inedite prospettive dall’alto, accogliendo chi arriva con una veduta panoramica in alcuni momenti anche molto suggestiva: i tetti delle case, il profilo dei campanili del duomo e di San Francesco, quello della cupola, la torre di palazzo dei Capitani, e anche lo sfondo dell’Ascensione come pure le altre torri medievali, tra pochi mesi non si potranno più apprezzare da chi transita sul raccordo autostradale.

Chi arriva in città (o chi parte), dopo l’allestimento dei nuovi maxi pannelli infatti si introdurrà praticamente in un tunnel, con la visuale completamente oscurata su entrambi i lati. Inutile ribadire che la sicurezza è l’assoluta priorità, come pure è necessario limitare i rumori e andare incontro alle esigenze dei residenti, ma c’è un po’ di dispiacere per non poter più apprezzare una veduta panoramica alla quale generazioni di ascolani, nel corso dei decenni, si sono ormai abituate. Anche perché esistono modelli di pannelli fonoassorbenti che sono anche trasparenti e quindi sicuramente più gradevoli alla vista, considerando che l’Ascoli-Mare è, oltre che un’importante arteria per la circolazione del Piceno, anche una strada che ha un notevole impatto sull’ambiente circostante. Il completamento della sistemazione dei pannelli è previsto entro la fine dell’anno e riguarda soltanto il tratto cittadino del raccordo.

Domenico Cantalamessa

