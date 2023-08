"Con il caldo è tornata la puzza" Proteste a Villa Sant’Antonio

Il depuratore di Campolungo continua ad ammorbare Villa Sant’Antonio. Continuano le segnalazioni degli abitanti della zona esasperati che denunciano l’uscita di forti miasmi dall’impianto. Sull’argomento interviene con una nota anche Legambiente di Ascoli: "E’ cambiata la gestione del depuratore – dichiarano gli associati – e forse fino a qualche mese fa anche l’aspettativa degli abitanti di Villa Sant’Antonio, ma quello che attualmente non cambia è la puzza, che in questo periodo di caldo insopportabile arriva puntualmente verso sera, prendendo alla gola i cittadini della frazione lamense fino a farli svenire. Una piaga antica, ma malgrado questo non si riesce a trovare una soluzione, nonostante il sindaco Mauro Bochicchio e il comitato antinquinamento ‘Aria Pulita’ si stiano impegnando da anni per mettere fine a un odore terrificante, che in determinate fasce orarie si intensifica, soprattutto in estate. In passato sono stati chiamati carabinieri, vigili del fuoco, Arpa Marche, ma l’odore, nelle sue peggior declinazioni non dà pace e sconvolge la vita dei cittadini, che indicano nel depuratore, senza ombra di dubbio, la causa dell’aria irrespirabile a Castel di Lama. Legambiente – concludono – si è già costituita parte civile nel processo contro un responsabile del depuratore in questione, ma continua a sollecitare gli organi preposti per trovare una soluzione immediata e tutelare la salute dei cittadini".