Con il coltello al Bove Finto

Un ragazzo di 19 anni, residente nella vallata del Tronto, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Offida per porto abusivo di coltello. I fatti risalgono al pomeriggio in cui lungo le strade e le piazze andava in scena il Bove finto. Il giovane ha avuto un diverbio con un coetaneo per futili motivi, probabilmente anche legati ai fumi dell’alcol, sta di fatto che il diciannovenne a un certo punto della discussione ha tirato fuori dalla tasca un coltello a serramanico con cui avrebbe minacciato il coetaneo prima di allontanarsi. I presenti hanno subito segnalato il ragazzo ai carabinieri che erano in attività di controllo lungo le strade del paese ed in pochi minuti sono riusciti a rintracciarlo. Condotto in caserma è stato denunciato all’autorità giudiziaria in stato di libertà. Durante la stessa manifestazione il personale sanitario della Croce Verde ha prestato soccorso ad alcuni giovani in stato di coma etilico e praticato alcuni punti di sutura al mento di un ragazzo che aveva subito una lesione.