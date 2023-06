Con il Fai alla scoperta della costa

Quarto e ultimo appuntamento con ‘Viste daMare – Fai tappa nel Piceno’, il format proposto dal Gruppo Fai giovani di San Benedetto in collaborazione con la Fiab, oggi a Monteprandone. In programma un percorso in bicicletta (facoltativo) da percorrere in gruppo, con partenze dalla rotonda Salvo D’Acquisto di Porto d’Ascoli alle 9 e dal monumento ‘Lavorare lavorare…’ sul lungomare nord di San Benedetto alle 9.30, seguito da una visita accompagnata (a cura del Fai giovani) alle eccellenze storico-artistiche e culturali di Monteprandone, con inizio alle 10.30 dal punto di ritrovo in piazza dell’Aquila. La visita accompagnata toccherà i beni più interessanti del borgo: palazzo del Comune, palazzo Montani e palazzo Campanelli (da fuori), la chiesa Madonna della Speranza, il museo civico dei codici di San Giacomo, la chiesa di San Leonardo (da fuori), Porta da Monte, lavatoio comunale, belvedere Caselli, la casa natale di San Giacomo, la chiesa collegiata di San Nicolò di Bari. L’iniziativa ‘Viste daMare’, che ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Ascoli e del Comune di Monteprandone, nasce dal desiderio di Fai e Fiab di proporre il territorio Piceno sotto una nuova luce, volta a riscoprire il paesaggio come ‘opera d’arte collettiva. Prenotazione sul sito bit.lyvistedamare-monteprandone. Info:3406764280.