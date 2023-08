Con il Fai Giovani alla scoperta del territorio

Dopo il successo dei primi due appuntamenti Dall’Ascensione al mare, il progetto promosso per valorizzare l’ambiente e l’offerta turistica del territorio piceno attraverso il vino, porta il Gruppo FAI Giovani Ascoli Piceno a Ripatransone, per una terza tappa all’insegna di storia e cultura del territorio e dei suoi inconfondibili sapori. Alle ore 17 di domani, volontari e appassionati si ritroveranno nel Museo civico archeologico Cesare Cellini di Ripatransone per un’interessante visita alla vasta collezione di reperti ospitati nel palazzo comunale. L’occasione ideale per riflettere insieme sulle antiche origini di Ripatransone e sulle dinamiche storiche del territorio, prima di spostarsi nella Tenuta Santori (contrada Montebove Ovest, 14) per una visita in cantina con degustazione di alcuni tra i vini più apprezzati del Piceno. Per prendere parte alla visita è previsto un contributo di 20 euro. Per informazioni e prenotazioni: 375.6470575, disponibile dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Il FAI giovani, dunque, ancora una volta insieme alle eccellenze vitivinicole del territorio per promuovere le bellezze del Piceno.