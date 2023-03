Con il termine Grana due formaggi Dop e tante differenze

Con il termine Grana s’intendono due formaggi a denominazione protetta (DOP), prodotti nell’area padana: il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano. La tecnologia di produzione dei due tipi di formaggio è molto simile. La zona di produzione del padano comprende ben 32 province tra cui Mantova alla sinistra del Po, distribuite su sei regioni; il Parmigiano reggiano si produce in un territorio più ristretto, la cosiddetta “zona tipica “comprendente le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova alla destra del Po e Bologna alla sinistra del fiume Reno. La zona di produzione del Grana Padano, essendo molto vasta e con caratteristiche spesso diverse non permette una caratterizzazione molto spiccata del prodotto rispetto al Parmigiano Reggiano. Il grana è tra i formaggi a più elevato contenuto di proteine ad alto valore biologico, facilmente digeribili e assimilabili, ricche di lisina e triptofano, due aminoacidi di essenziali carenti nei cereali. Per quanto riguarda il contenuto di grassi o lipidi, il Grana è un formaggio semigrasso, ottenuto dal latte scremato per affioramento, con una percentuale di sostanza grassa pari al 28,4 % di contro lo stracchino, ritenuto a torto magro è prodotto con latte intero e possiede una percentuale di grasso del 25,1 % sempre riferito al prodotto fresco. Il valore alimentare dei formaggi è però anche legato, all’ apporto di alcuni specifici elementi minerali, indispensabili al nostro organismo come il calcio. Il Grana ha un contenuto elevato di questo minerale e presenta un rapporto con il fosforo pari a 1,71, valore che ne favorisce grandemente l’assorbimento. Il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano come del resto tutti i formaggi hanno uno scarso contenuto di ferro. Passiamo ora alle principali differenze tra i due tipi di formaggio: 1) l’alimentazione delle bovine per il Parmigiano Reggiano deve essere esclusivamente composta di fieni ed erba cresciuti nella zona di produzione del formaggio, prodotto senza additivi. Per il Grana Padano, invece le bovine possono essere alimentate anche con foraggi insilati. Qui la probabile presenza di batteri quali il Clostridium Tyrobutyrricum, che viene neutralizzata con l’aggiunta di un conservante ll lizosima; 2) nel Parmigiano Reggiano la marchiatura si fa a 12 mesi e viene consumato mediamente oltre i 24 mesi; Il Grana Padano, invece viene marchiato intorno agli 8 mesi e consumato mediamente intorno ai 15 mesi.

Adriano Sacripanti