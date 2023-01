Con la Domenica degli amici arriva il via ufficiale al Carnevale

Ancora pochi giorni e sarà ufficialmente terminata la grande attesa torna il Carnevale storico di Offida. Strade e piazze torneranno ad animarsi, usciranno le congreghe. Ad Offida tutto è pronto per il fine settimana con la tradizionale ‘Domenica degli amici’, uno dei momenti goliardici e di spensieratezza della tradizione popolare. Come ogni copione che si rispetti nella Domenica degli amici, che precede di due settimane il Carnevale, la fanfara della "Congrega del Ciorpento", una delle congreghe più antiche, esce rumorosa dal portone del cinquecentesco palazzo Mercolini per annunciare che si è entrati in pieno clima carnevalesco e inizia la festa: baldoria, buon cibo, buon vino, ma soprattutto aggregazione. Tutto è pronto, ora la gioia è incontenibile ed è arrivato il momento di fare festa. Nei ristoranti della cittadina e nei paesi limitrofi tutto esaurito, per quanto riguarda le prenotazione, fatto che evidenzia che c’è voglia di uscire, di tornare a socializzare e divertirsi. C’è attesa e trepidazione per uno degli eventi che meglio sintetizzano lo spirito offidano fatto di resilienza, voglia di condividere e fare festa. La mattinata di domenica sarà tutta dedicata al cibo e al buon vino, non solo nei ristoranti, ma anche nelle case ci si prepara per il gran pranzo e dalle 16, tutti in piazza del Popolo per festeggiare e ballare. Alla domenica degli amici, sabato 11 febbraio seguirà, alle 20, il veglione all’Enoteca, con cena, musica e ballo, con ingresso gratuito ai soci Pro Loco, durante la serata si procederà anche al tesseramento Pro Loco. Domenica 12 febbraio si replica con la ‘Domenica dei Parenti’, a partire dalle 16 in piazza con musica e allegria con le storiche congreghe e nel pomeriggio ‘Bambini in festa’. Un ‘antipasto’ per quello che saranno gli eventi clou del Carnevale storico offidano, tanta attesa per riappropriarsi di quella gioia e quella spensieratezza che il Covid sembrava aver portato via. Dopo due anni difficili insomma, si torna a stare insieme.

m.g.l.