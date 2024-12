Con la fiera torna ’La carica dei Babbi Natale’. Un appuntamento all’insegna della solidarietà

Domenica 22 dicembre, in occasione della Fiera di Natale di Ascoli, tornerà ’La carica dei Babbi Natale’, appuntamento con la solidarietà giunto alla tredicesima edizione. L’obiettivo dell’iniziativa, organizzata dall’associazione ’Ascoli da Vivere’, è quello di raccogliere fondi per aiutare le associazioni e le persone che hanno bisogno di sostegno. Quest’anno, il ricavato dell’evento sarà destinato all’associazione ’Michele per tutti’ e servirà per regalare, ai ragazzi portatori di disabilità, l’opportunità di partecipare ad un campo estivo. L’appuntamento, come nelle passate edizioni, è stato fissato per il giorno della Fiera di Natale: una data in cui tutto il Centro storico di Ascoli sarà affollato, da venditori ambulanti e da molta gente alla ricerca dei regali di Natale da fare a parenti e amici. La passeggiata solidale dei Babbi Natale si svolgerà tra le vie della Fiera ascolana, a partire dalle ore 16: i volontari, facenti parte di alcune associazioni cittadine, indosseranno il vestito bianco e rosso di Babbo Natale. L’evento ’La carica dei Babbi Natale’ è nato 16 anni fa a Riccione ed è stato portato ad Ascoli nel 2012, dall’associazione ’Ascoli Da Vivere’, grazie al contributo di varie realtà ascolane. Negli anni passati, i Babbi Natale ascolani hanno raccolto cifre importanti, che sono state devolute in beneficenza. "Vi aspettiamo – ha dichiarato Giuseppe Cinti, presidente dell’associazione – per fare un bellissimo gesto di amore, a favore dell’associazione ’Michele per tutti’". La Fiera di Natale, nel 2024, vedrà la presenza di 206 bancarelle e uno scenario più numeroso rispetto allo scorso anno, poiché gli stand saranno posizionati anche in Corso Trento e Trieste, dopo i lavori di riqualificazione che si sono conclusi quest’anno.

Giuliano Centinaro