Con la firma di Mattarella parte l’era Castelli

Con la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul decreto legge numero 3 del 2023 è ufficiale la nomina del senatore Guido Castelli a commissario straordinario del Governo "per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016". L’esponente politico di Fratelli d’Italia, ex sindaco di Ascoli e assessore regionale con delega alla ricostruzione, succede ufficialmente a Giovanni Legnini che ha chiuso la sua esperienza dopo tre anni. L’incarico a Castelli è della durata di un anno, fino al 31 dicembre prossimo poiché allineato con lo stato di emergenza che viene rinnovato anno per anno, così come per i contratti dei lavoratori precari che si stanno occupando della ricostruzione nell’Usr, nelle Province e nei comuni dei territori, sconvolti dalle scosse che si susseguirono dal 24 agosto 2016 al 17 gennaio 2017. Il rinnovo del contratto di queste figure professionali ritenute dallo stesso Castelli fondamentali per procedere spediti nella ricostruzione, sblocca una situazione che teneva in ambasce in particolare i sindaci dei comuni terremotati.

Si tratta di circa 200 persone impiegate nelle Marche, di cui una trentina nel territorio di Ascoli, 150 in quello maceratese e il resto nella provincia di Fermo. Per la maggior parte sono ingegneri, il resto architetti, istruttori amministrativi, geologi, geometri. Il rinnovo annuale probabilmente non ridimensionerà del tutto il pericolo che alcuni di loro possano lasciare l’incarico. In molti stanno partecipando a concorsi che promettono impieghi a tempo indeterminato. Ma intanto si guadagna tempo prezioso per proseguire nell’impegno per il post terremoto del centro Italia. Ieri intanto Castelli ha voluto incontrare i dirigenti della struttura commissariale, i rappresentanti della rete delle professioni tecniche e degli uffici speciali regionali della ricostruzione, per definire gli ultimi atti necessari all’avvio della nuova piattaforma Gedisi per la gestione delle pratiche sisma. "La Gedisi, una piattaforma nuova che sostituisce il vecchio Mude, sarà operativa nella notte tra lunedì e martedì, e sarà l’unico portale di accesso alla ricostruzione – ha dichiarato Castelli – E’ stata concepita e realizzata dalla struttura sisma, avvalendosi di Fintecna, ed è stata testata nelle scorse settimane".

Peppe Ercoli