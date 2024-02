Questa sera dalle 20,45, nella chiesa di San Giovanni Evangelista sulla strada provinciale Bonifica, in comune di Colonnella, avrà luogo un incontro di preghiera organizzato da Marco Albertini, responsabile del movimento mariano ’Con la gioia nel cuore’. Ospite di particolare rilievo per il mondo cattolico cristiano, sarà padre Petar Ljubicic, il sacerdote di Medjugorje che è stato incaricato dalla veggente Marjana di divulgare al mondo, quando sarà il momento, i 10 segreti della Madonna. Padre Petar, con la partecipazione del parroco don Dino Straccia, don Stefano Iacono, don Tiziano e altri sacerdoti del territorio, celebrerà la Messa con l’adorazione eucaristica e al termine, lo stesso sacerdote di Medjugorje invocherà le preghiere di liberazione e guarigione su tutti i partecipanti alla celebrazione. Per i credenti cristiani si tratta, quindi, di un momento di particolare importanza.