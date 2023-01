Con la Maratonina dei Magi si riapre la stagione delle gare

Consueto successo di pubblico per la classica della riviera che apre la stagione della corsa. Nell’albo d’oro dell’edizione 2023 della Maratonina dei Magi "Memorial Sabatino D’Angelo" sono stati il keniota Simon Kibet Loitanyang e la perugina Silvia Tamburi a scrivere il loro nome vincendo la mezza maratona perfettamente organizzata dalla Porto 85 Polisportiva. L’atleta africano, ha corso la distanza di 21,097 km del lungomare di San Benedetto per i colori della U.P. Policiano Arezzo precedendo nell’ordine il marocchino Ismail El Haissoufi (Atletica Rimini Nord Santarcangelo) e l’abruzzese Alberico Di Cecco (Fantini Vini), giunto terzo. Primo dei marchigiani Luca Ferraccioli della Grottini Team Recanati piazzatosi al settimo posto assoluto, davanti al sambenedettese Riccardo Bugari (ottavo), atleta polivalente e olimpionico di pattinaggio su ghiaccio. In campo femminile, invece, l’atleta umbra Silvia Tamburi ha superato Giuseppina Pittaluga (Atletica Civitanova) e Michela Boniello della Polisportiva Servigliano. L’evento sportivo ha rappresentato anche l’occasione per ricordare Sabatino D’Angelo, giornalista Rai scomparso e al quale la competizione è intitolata da anni. La sua famiglia ha preso parte alle premiazioni, nel corso delle quali è stato ricordato anche l’onorevole Giuliano Silvestri, alla presenza del vice sindaco Tonino Capriotti. Nella gara corta, disputata sulla distanza dei 10 km e denominata "Corri con la Befana", ha vinto Thomas Burr dell’Avis Atletica Ascoli, precedendo Domenico Caporale della Dynamyk Fitness Club e Gabriele Ottaviano della Sogeda Manoppello, mentre in campo femminile il successo è andato in volata a Minerva Strazzella dell’Avis San Benedetto, davanti Barbara Mariano della Pretuzi Runners Teramo e a Ilenia Narcisi, anch’essa dell’Avis San Benedetto. Al termine della gara Roberto Silvestri ha detto: "Finalmente, dopo tre anni di rinvii, si è potuta correre la diciassettesima edizione. Questa edizione è andata meglio delle più rosee previsioni". Rimossi undici auto e uno scooter parcheggiati lungo il percorso della gara. Anche l’edizione di quest’anno ha rispettato in pieno le aspettative dei tantissimi concorrenti provenienti da ogni parte d’Italia.

Vittorio Bellagamba