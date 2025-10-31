Con la mola segano le casseforti. Due furti a distanza di poche ore

Due furti di una certa importanza e aggressività, sono stati messi a segno in appartamenti ad Offida e Montalto Marche nel tardo pomeriggio e nella prima serata di mercoledì. In entrambi i casi, i malviventi hanno tagliato la cassaforte rubando denaro contante e monili d’oro. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri delle rispettive stazioni. I ladri, approfittando dell’assenza dei proprietari, sono penetrati negli alloggi forzando la porta d’ingresso, sprovvista di allarme, e una volta dentro hanno cercato la cassaforte per poi ‘attaccarla’ con arnesi da scasso, nella fattispecie una mola elettrica, fino ad aprirla portando via oro e denaro contante. I colpi sono avvenuti in orari diversi fra loro, il primo all’imbrunire ed il secondo di notte. La tecnica usata sembra essere la stessa, per cui gli investigatori non starebbero sottovalutando l’ipotesi che possa essersi trattato della stessa banda. Nella giornata di ieri sono stati eseguiti i rilievi tecnici alla ricerca di eventuali tracce organiche e impronte lasciate dai delinquenti che potrebbero aver agito con il supporto di complici e basisti. Il valore dei rispettivi bottini è in corso d’accertamento, ma sembrano di una certa rilevanza. Il fenomeno dei furti negli appartamenti sembrava essere in netta discesa, almeno nei centri abitati della fascia costiera, come riportato in un recente articolo, dove nel mese di settembre vi era stato un solo caso. Evidentemente frutto dei controlli da parte delle forze dell’ordine. Come sta accadendo anche sul territorio del fermano, si profila una certa recrudescenza nelle località dell’immediato entroterra, dove la presenza di pattuglie è meno pressante, per via di mancanza della polizia e di caserme delle stazioni dei carabinieri con poco personale e spesso fatto convergere nei centri più popolati della provincia.

Ma. Ie.