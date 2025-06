Con la moto resta incastrato tra le auto, ferito un 24enne

Scooter e moto, con l’arrivo dell’estate, sono sempre più coinvolti in incidenti stradali nelle ore diurne e notturne lungo la fascia costiera del piceno. Anche nella notte di sabato e la giornata di ieri in tre sinistri vi sono rimasti coinvolti due scooter e due moto: quattro le persone ferite. Procediamo per ordine. Nella notte il primo incidente è accaduto lungo la statale Adriatica, a sud dell’ospedale civile, dove il conducente di uno scooter si è scontrato con un furgone rimanendo lievemente contuso. Poco dopo un altro incidente è avvenuto sul viale Marinai d’Italia, all’altezza dell’incrocio con via Pasqualetti. A scontrarsi sono stati i conducenti di uno scooter e di una moto. Un giovane è stato medicato sul posto e l’altro trasportato al pronto soccorso in codice giallo dal personale di un equipaggio della potes-118. In entrambi gli incidenti è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Ascoli che ha eseguito i rilievi di legge. I conducenti di tutti i mezzi sono risultati in regola al controllo dell’etilometro. Nel primo pomeriggio di ieri L. M. 24 anni di Ascoli Piceno, in sella alla sua moto si è scontrato con un’auto mentre percorreva via Sgambati in direzione della piscina comunale. Il giovane è caduto e la moto è finita incastrata fra l’auto che l’ha travolto e una delle vetture parcheggiate sul bordo della carreggiata. E’ stato un sinistro piuttosto severo. Il centauro, soccorso dal personale della potes 118, è stato trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti. Ha subito alcuni traumi ma non è grave. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale. Sempre in tema di strade, si ricorda che continuano le chiusure notturne nelle gallerie dell’A14 per lavori. Questa notte sarà chiuso il tratto compreso tra Grottammare e San Benedetto, in entrambe le direzioni, Ancona e Pescara, dalle ore 22 alle ore 6 di domani martedì e poi dalle ore 22 di giovedì alle 6 di venerdì: tutta la viabilità sarà sulla Statale 16, da San Benedetto a Porto d’Ascoli.

Ma. Ie.