"Con la pista torniamo al top"

L’olimpionico Armando De Vincentis lo dice con un gran sorriso: "Finalmente ricominciano i lavori per il campo di atletica. Abbiamo sofferto un po’ ma una volta che saranno conclusi gli interventi partiranno anche i Giochi della Gioventù. Le scuole torneranno al campo e riprenderemo il discorso dell’indirizzo verso la pratica dell’atletica. Ripartiamo con la tradizione dell’Asa: a noi piace tirare fuori atleti di un certo livello, fa parte della nostra cultura. E a me fa piacere allenare ragazzi che possono fare risultato, avere degli obiettivi importanti. Nei lanci, fino al 2012 abbiamo vinto tutti gli anni i campionati italiani. L’atletica sta facendo delle belle cose e non vogliamo essere secondi".