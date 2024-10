Con l’auto dentro un fosso. Schianto, illeso per miracolo. I residenti: strada pericolosa

Nuovo incidente stradale lungo la provinciale Mezzina, stavolta in contrada Cerreto, a Castel di Lama. Era intorno alle 12 di ieri mattina, quando un’auto, una Bmw, che procedeva da Offida in direzione Castel di Lama, condotta da un ragazzo di 22 anni di Colli del Tronto, per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi di legge, ha perso il controllo e dalla curva ha finito la sua corsa verso il fossato che scorre di fianco alla rivendita del negozi di fuoristrada Off Quattro. Grande paura per i primi soccorritori, che hanno pensato al peggio, ma per fortuna, il conducente è rimasto illeso: è uscito dall’auto da solo e sembra che non abbia riportato traumi.

Sul posto sono giunti prontamente i vigili del fuoco dalla caserma di Ascoli con due mezzi, di cui una grossa gru, che ha provveduto al recuperare il mezzo, successivamente portato via dal soccorso stradale Gabrielli. La viabilità ha subito pesanti rallentamenti, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale di Castel di Lama per regolare il traffico. Intorno alle 14.40 il mezzo è stato recuperato e pian piano la situazione è tronata alla normalità.

A seguito dell’incidente rimangono però una serie di polemiche piuttosto roventi da parte dei residenti, che pongono l’accento sulle condizioni della strada provinciale Mezzina: "Si tratta del 18 o del 20esimo incidente? Abbiamo perso il conto: la dinamica è sempre la stessa – affermano categorici i residenti – dalla curva sbandano e finiscono nel fossato, per fortuna durante il tragitto non c’era nessuno, cosa dobbiamo aspettare ancora prima di mettere in sicurezza questo tratto di strada?". Le condizioni della strada provinciale 43 Mezzina, nei primi tre chilometri, sono veramente disastrose".

"Ci sono – spiegano ancora – avvallamenti, frane e buche soprattutto prima del bivio Cabbiano. C’è addirittura un albero in bilico, e a questo punto ci chiediamo: ’Cosa dobbiamo aspettare ancora? Che faccia del male a qualcuno?’".

Maria Grazia Lappa