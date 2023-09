Con l’E-bike alla scoperta dei calanchi

Domenica, ad Appignano del Tronto, avrà luogo l’iniziativa ‘E-bike: fra i calanchi grigio-azzurri’ organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Polisportiva di Appignano del Tronto e finanziata anche dalla Regione nell’ambito del progetto ‘Ricostruzione sportiva e Destinazione benessere 2023’. "Il territorio comunale, fortemente caratterizzato dalla presenza del fenomeno dei calanchi, occupa una notevole superficie. Il migliore mezzo per conoscere ed apprezzare le peculiarità del nostro territorio, scoprendone i paesaggi e gli scorci più belli, è sicuramente la mountain bike, ed in particolare quella a pedalata assistita, la cosiddetta e-bike, che consente una più ampia partecipazione dei cittadini. Il ritrovo e la partenza sono previste in Piazza Umberto I, nel cuore del centro storico, alle 9. Il percorso è caratterizzato da una difficoltà media ed ha una durata di 4 ore. Le bici elettriche verranno fornite dall’organizzazione. Al termine della passeggiata sarà possibile per chi vorrà un AperiBike nel ristorante Santa Lucia al costo di 15 euro. L’evento è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione (a pagamento solo l’aperitivo per chi vorrà).

Info 0736-817701